Sanità, in Calabria altri tre anni di commissariamento. Ecco la bozza del nuovo decreto

Verso un nuovo commissariamento della sanità calabrese per altri 24 mesi e prorogabili fino a 36. È quanto prevede il I Capo del decreto Calabria, con le disposizioni urgenti per il servizio sanitario, inserito nella nuova bozza che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri già domani

.

COSENZA – La sanità calabrese resterà commissariata per altri due anni con una proroga possibile di ulteriori 12 mesi per un totale di 3 anni. Questo quanto inserito nella BOZZA del Nuovo Decreto Calabria al Capo I, atteso già domani mattina in Consiglio dei Ministri per l’ok, che andrà a sostituire il decreto 35/2019 in scadenza e varato per 18 mesi dall’allora Ministro della Salute Giulia Grillo. Le notizie sulla proroga del commissariamento, già circolate questa mattina, hanno provocato durissime reazioni. Nella bozza, si legge, faranno capo al Commissario ad Acta sia le attività di gestione tecnico-amministrativa, che quelle di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale finalizzate alla tempestiva attuazione del Programma Operativo 2019-2021 e del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché le procedure di appalto superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ma anche le funzioni di responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata.

La bozza prevede che il commissario verrà affiancato da due sub commissari “di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza rispettivamente in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa”. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il commissario si avvarrà di una struttura amministrativa di supporto, composta da 25 unità di personale, di cui 5 unità con qualifica dirigenziale, 15 unità con qualifica non dirigenziale di collaboratore amministrativo e 5 unità con qualifica di assistente amministrativo, “in posizione di comando ovvero di distacco obbligatorio, dalla Regione Calabria, da enti regionali e da enti del servizio sanitario regionale, in possesso della qualifica richiesta e di adeguata esperienza professionale per l’incarico da ricoprire”.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Commissario sarà affiancato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornirà il supporto tecnico e operativo. A tali fini l’AGENAS può avvalersi

di personale comandato. Inoltre, il commissario si avvarrà direttamente del supporto del Dirigente generale e dei dirigenti degli uffici del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della regione Calabria cui potrà impartire ordini e direttive necessari all’attuazione del programma operativo vigente e del piano di rientro.

Entro 30 giorni dalla sua nomina, il commissario, previa intesa con la Regione, ed il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nominerà un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina verrà effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Sarà compito del Commissario ad acta la verifica periodica, e comunque ogni 4 mesi, dell’operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne potrà disporre la revoca dall’incarico, previa verifica in contraddittorio.

I Commissari straordinari decadono invece automaticamente dall’incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali nei termini previsti. Sarà sempre lui a dover provvedere, in via esclusiva, non solo all’espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip; ma anche alla scelta dei progetti di edilizia sanitaria da finanziare. (LEGGI LA NUOVA BOZZA).