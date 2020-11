Record di nuovi contagi nel cosentino: sono 101. In Calabria il dato schizza a +254

Non si arresta la curva dei contagi in Calabria dove si registra un nuovo record negativo con 254 nuovi positivi. Preoccupa la situazione in provincia di Cosenza che registra da ieri ben 101 contagi in più e un totale di 71 ricoverati di cui 10 in terapia intensiva

.

COSENZA – Non si arresta la curva dei contagi in Calabria che da ieri fa registrare un nuovo record negativo di nuovi positivi, superando in sole 24 ore il dato negativo registrato ieri. Mai finora erano stati registrati così tanti nuovi positivi in 24 ore: sono 254 in più, 101 dei quali registrati solo nella provincia di Cosenza, che continua a registrare anche nuovi ingressi in ospedale e in terapia intensiva. In tutta la Calabria crescono i ricoverati in terapia intensiva. Oggi sono 19 in totale, 6 in più rispetto a ieri.

Altra provincia attenzionata è quella di Reggio Calabria dove oggi si contano altri 90 positivi. A seguire il catanzarese con 35 contagi, la provincia di Vibo Valentia con 16 e quella di Crotone con 12. Cresce il rapporto tra i positivi e il numero dei tamponi analizzati, visto che rispetto a ieri scende il dato sul numero di test analizzati. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati processati 2.440 tamponi (domenica erano stati 2.845) che portano il totale dei test analizzati a 277.221. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 5.564.

I numeri del contagio

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 3.605 le persone positive al virus, 243 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 118 con un nuovo decesso. Da ieri si registrano 10 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.841.

Continuano purtroppo ad aumentare i ricoveri ordinari (+3 da ieri) e quelli in terapia intensiva (+6 da ieri): sono 183 in totale le persone in ospedale di cui 19 in terapia intensiva. Nel dettaglio 42 sono a Catanzaro (di cui quattro in terapia intensiva), 71 all’Annunziata di Cosenza (di cui 10 in terapia intensiva), 65 Al GOM di Reggio Calabria (di cui cinque in terapia intensiva) mentre allo Jazzolino di Vibo Valentia i ricoverati sono cinque. Infine sono 3.422 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 234 in più rispetto a ieri. Di questi 267 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 526 (38 in reparto; 4 in terapia intensiva; 484 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 341 (305 guariti, 36 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.120 (61 in reparto; 10 in terapia intensiva, 1049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 652 (608 guariti, 44 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.512 (60 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.447 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 553 (528 guariti, 25 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 99 (99 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 81 (5 ricoverati ,76 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124 (118 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione