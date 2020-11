Coronavirus, nessuna tregua per la Calabria: altri 245 casi, 79 nel cosentino

Sale il numero dei decessi e delle guarigioni. L’ultimo decesso questa mattina nel cosentino 116. Si registrano quest’oggi anche altri 5 guariti

CATANZARO – Sale il numero dei contagi nella nostra Regione, le persone risultate positive al Coronavirus sono 5.310 (+245 rispetto a ieri). I casi sono così distribuiti: nelle province di Reggio Calabria (118), Cosenza (79), Catanzaro (27), Vibo Valentia (12) e Crotone (9). Arriva dunque ad un totale di 5.310 il numero di quanti finora sono stati contagiati dal Covid in Calabria; di questi 395 (come ieri) quelli riferiti a soggetti provenienti da altre parti d’Italia o da altri stati esteri (di cui 268 in isolamento domiciliare, 126 già guariti e uno deceduto). 3.362 (+238 da ieri), invece, i casi al momento ancora positivi.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 274.781 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 277.844. Quelli risultati negativi sono 269.471. Nelle 24 ore appena trascorse, sono stati processati altri 2.861 tamponi. Sale anche il numero dei decessi e delle guarigioni. L’ultimo decesso questa mattina nel cosentino, che porta il complessivo fino ad oggi a 116 corregionali vittime del o con il Covid-19, escluso dal conteggio un turista di un’altra regione deceduto anch’egli in Calabria. Si registrano quest’oggi anche altri 5 guariti: nel catanzarese (4) e cosentino (1). Sale così a 1.704 il complessivo dei degenti che si sono finora negativizzati.

I pazienti ricoverati sono 174 (+10 da ieri), di cui 13 (+3 da ieri) si trovano nelle terapie intensive di Cosenza (7), Reggio (5) e Catanzaro (1). In isolamento domiciliare, invece, vi sono 2.921 persone (+229 da ieri).



Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 1027 (56 in reparto; 7 in terapia intensiva, 964 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 644 (600 guariti, 44 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 491 (38 in reparto; 1 in terapia intensiva; 452 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 341 (305 guariti, 36 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 87 (87 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 65 (5 ricoverati ,60 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124 (118 guariti, 6 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.425 (62 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.358 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 550 (526 guariti, 24 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 268 (268 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (126 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.