Covid, nuove misure di sostegno economico dalla Regione Calabria

Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso: “risorse indirizzate verso i settori più in crisi, e cioè tutte le attività che erano state chiuse da Dpcm ministeriale”

CATANZARO – “Siamo pronti per deliberare in Giunta, domani, nuove misure di aiuti e sostegno alla liquidità , concordate con le diverse sigle delle categorie produttive ed economiche calabresi che saranno, come nella prima fase, parallele ed aggiuntive agli interventi previsti dal governo centrale. Lo annuncia, con un post sulla sua pagina Facebook, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Fausto Orsomarso. “Grazie alla nuova rimodulazione di risorse – spiega poi Orsomarso – potremo includere anche i codici Ateco che, purtroppo, non avevamo potuto inserire nella prima fase in ragione delle risorse disponibili, che sono state indirizzate verso i settori più in crisi, e cioè tutte le attività che erano state chiuse da Dpcm ministeriale.

La campagna di ascolto di artigiani e commercianti fatta dal collega Nino Spirlì, delegato a queste materie, e di tutte le sigle delle attività produttive incontrate da me e dalla presidente Santelli che firmò, tra i suoi ultimi atti, un protocollo di azioni condiviso con Unindustria Calabria, ci ha portato – conclude l’assessore regionale allo Sviluppo economico – alla elaborazione di tre importanti delibere che presenteremo dopo l’approvazione prevista per lunedì”.