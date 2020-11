Incidente in galleria, auto si capovolge: quattro feriti

I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 per le prime cure e poi trasportati in ospedale a causa delle fratture multiple riportate nell’impatto

BOVA (RC) – Un violento impatto avvenuto ieri sera a Bova Marina intorno alle ore 19,50 circa, all’interno della galleria San Pasquale, ha causato il ferimento di quattro persone. Coinvolte nel sinistro due auto, una delle quali si è capovolta. Sul posto subito una squadra dei vigili del fuoco di Melito Porto Salvo, che ha estratto i passeggeri dall’abitacolo. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 per le prime cure e poi trasportati in ospedale a causa delle fratture multiple riportate nell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri per effettuare i rilievi del caso.