Scoperta discarica abusiva, denunciate 4 persone

Sono stati tutti denunciati per gestione illecita e abbandono di rifiuti in concorso. Sequestrata anche un’area di 200 mq

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Nella giornata di ieri, nell’ambito di numerosi servizi di controllo, i carabinieri hanno denunciato 4 persone per gestione illecita e abbandono di rifiuti in concorso.

In particolare, i militari dell’Arma in collaborazione con i carabinieri della Stazione Forestale di San Roberto, hanno sorpreso i responsabili all’interno di un’area privata adibita a cava, mentre erano intenti a sversare rifiuti speciali pericolosi (batterie, rottami di autoveicoli, barattoli di vernice, grondaie, materiali ferrosi, bitume, materiali edili da risulta, materiale platico e calcinacci) precedentemente riposti e trasportati con un autocarro di loro proprietà. A seguito di ulteriori e più approfonditi accertamenti di Polizia Giudiziaria l’area interessata per circa 200 mq e l’autocarro sono stati sequestrati in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini ancora in corso, continueranno al fine di verificare la provenienza dei rifiuti e l’eventuale complicità di altre persone.