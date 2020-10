ISS: la Calabria nello scenario 4 dell’epidemia, il più grave. Criticità nel sistema sanitario

Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, più la provincia di Bolzano sono già nello scenario 4, quello peggiore prospettato dall’ISS e caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”. Nel monitoraggio settimanale Rt sopra 1.7 in tutta Italia e in peggioramento in tutte le Regioni

COSENZA – Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 mentre 4 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono già nello scenario 4, il peggiore prospettato dall’ISS, quello che prevede un lockdown. Lo rileva il monitoraggio settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel periodo 08 – 21 ottobre 2020. Delle 11 regioni, 5 sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale ma il dato non è attendibile, perché la sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione. Altre 8 Regioni e Province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Quelle a rischio alto sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto. In generale tutta l’Italia sia avvia verso lo scenario peggiore.

Cos’è lo scenario 4 dell’ISS, cosa comporta

Lo scenario 4, il più critico, secondo l’iSS definisce una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l’origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l’epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un’epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità”. Con questo scenario, il peggiore, il rischio concreto è quello del lockdown.

Epidemia peggiora in tutta Italia, RT sopra 1.7

Intanto nel consueto monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia in Italia, stilato dall’istituto superiore della Sanità, emerge che è atto in “rapido peggioramento“. Anche se ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 si viaggia verso in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. In alcune Regioni italiane, infatti, la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Si conferma pertanto una situazione “complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane”. Nel periodo 08 – 21 ottobre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane, con valori superiori a 1,5.