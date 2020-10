Il trattore si ribalta e precipita in un dirupo. Morto un 64enne

Vittima un 64 di Sersale che stava raccogliendo della legna in una zona di campagna nella Presila catanzarese. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo che si è ribaltato

SERSALE (CZ) Tragico incidente questo pomeriggio nella Presila catanzarese dove un 64enne, Francesco Vuono, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in una zona di montagna nel comune di Sersale. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si trovava a bordo del mezzo agricolo in località Cipino dove stava lavorando in un appezzamento privato. Stava raccogliendo dei tronchi di legno legna quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo finito in un dirupo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Sellia Marina. Era astato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto anche il medico legale per la constatazione del decesso.