San Pietro a Maida: troppi contagi, sindaco dispone il “lockdown locale”

Il sindaco di San Pietro di a Maida, Domenico Giampà, ha disposto il lockdown nel suo comune da domani e fino al 10 novembre dopo che sono stati riscontrati 15 positivi

SAN PIETRO A MAIDA (CZ) – Con un’ordinanza, il primo cittadino del centro catanzarese ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali e raccomanda di non uscire se non per necessità di salute e lavoro o altri motivi urgenti. Disposta anche la chiusura di tutte le attività come parrucchieri, barbieri ed estetisti, delle attività di vendita al dettaglio, dei call center e delle ville comunali.

Resteranno aperte solo le farmacie e le attività commerciali che riguardano generi alimentari, prodotti di igiene per la persona e la casa e tabacchi. Anche i pub e i ristoranti potranno svolgere attività solo di asporto, preferibilmente consegna a domicilio. Sarà consentita anche la consegna di fiori al cimitero, esclusivamente con prenotazione telefonica, in occasione della commemorazione dei defunti. Restano aperti, ma solo su appuntamento, gli studi professionali, oltre ai servizi bancari, postali e di spedizione.

“Al momento sono gli unici di cui abbiamo la certezza ma sono ancora tanti i tamponi che devono essere processati, tra cui il mio, e in una situazione incompleta c’è un’altra probabilità che ci siano maggiori casi positivi, quindi anche se non siamo esageratamente preoccupati, stiamo attenti perché la nostra comunità vive in modo molto socievole”.

“Vogliamo essere dichiarati zona rossa”

Così il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà, ha spiegato, in un video su Facebook, la decisione di istituire il lockdown nel suo comune dopo 15 casi di positività al Covid-19. Per questo motivo, proprio davanti al palazzo comunale, è stata montata una tenda dai volontari della Protezione civile, per effettuare i tamponi a chi ancora non l’ha effettuato all’interno delle proprie auto. I primi ad usufruire del drive in saranno i soggetti sintomatici che ancora non hanno fatto il test.

“Stiamo lottando contro il tempo – ha aggiunto il primo cittadino – ed è veramente dura sapere che abbiamo fatto di tutto per fare i tamponi e poi questi tamponi non vengono processati. La situazione che stiamo vivendo è drammatica e per questa ragione, vista la pericolosità e la facile diffusione del contagio, e che ci sono diversi nuclei familiari coinvolti adesso dobbiamo fare un lockdown locale. Fino a che non abbiamo il quadro chiaro della situazione perché ci sono diversi soggetti che presentano dei sintomi. Noi vogliamo essere dichiarati zona rossa, ma ancora non ci sono i parametri”.