Accusato di omissione di atti d’ufficio. Assolto ex Commissario ad Acta

Secondo l’accusa, in qualità di commissario ad acta nominato dalla Regione Calabria, il funzionario non avrebbe espletato l’incarico conferitogli da compiere in un comune della locride. Il Gup di Locri lo ha assolto perché il fatto non sussiste



.

LOCRI (RC) – Il Gup del tribunale di Locri, la dott.ssa Monteleone, ha assolto con formula ampia L.F. dal reato di omissione di atti d’ufficio. L’ingegnere, difeso dall’avvocato Francesco Chiaia, era stato imputato di omissione di atti di ufficio. Secondo l’accusa, in qualità di commissario ad acta nominato dalla Regione Calabria, il funzionario non avrebbe espletato l’incarico conferitogli da compiere in un comune della Locride. Il tutto senza giustificazione e con notevole ritardo di comunicazioni.

Per l’ingegnere era stato richiesto il rinvio a giudizio e il suo difensore, l’avv. Chiaia, ha chiesto il giudizio abbreviato. In sede di udienza il penalista cosentino ha prodotto documenti che hanno invece comprovato l’attivazione corretta da parte dell’ingegnere, rispetto all’incarico ricevuto, con diverse comunicazioni e documenti che lo stesso aveva effettuato e depositato agli uffici, anche quelli giudiziari competenti. Il pubblico Ministero, sulla scorta della produzione di memoria e documenti da parte della difesa, ha richiesto l’assoluzione dell’imputato. La parola è passata quindi all’avv. Chiaia che ha ripercorso in discussione la cronologia degli avvenimenti che non potevano essere inquadrati, sostenendolo in fatto ed in diritto, nel reato di omissione di atti di ufficio per come imputato al funzionario regionale nella sua qualità di commissario ad acta. Il Gup, accogliendo le richieste avanzate, ha assolto l’ingegnere L. F. perché il fatto non sussiste.