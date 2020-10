Quasi 100 nuovi contagi in un giorno in provincia di Cosenza. In Calabria +224

Tornano a salire a livelli record i nuovi contagi da coronavirus in Calabria ma soprattutto nella provincia di Cosenza dove mai si erano registrati così tanti casi in un solo giorno: +95. Non si fermano i ricoveri ancora in crescita con altri 14 ingressi.

COSENZA – Nuovo record negativo di contagi in provincia di Cosenza. Mai finora erano stati registrati così tanti contagi in 24 ore: sono 95 in più (il record negativo era del 24 ottobre con 92 contagi accertati). Numeri che fanno impennare nuovamente il dato giornaliero dei nuovi contagi in Calabria che oggi registra un aumento di +224 casi, mentre ieri erano stati 196. Sale ancora il numero di tamponi analizzati. Da ieri sono stati processati 2.725 tamponi (mercoledì erano stati 2.655) che portano il totale dei test analizzati a 266.077. Altre all’amento record nel cosentino, contagi si registrano in tutte le province ma con una decisa diminuzione nella provincia di Reggio Calabria che conta oggi 27 nuovi contagi. In provincia di Catanzaro oggi si contano 48 nuovi positivi, 4 nella provincia di Crotone e 4 anche in quella di Vibo Valentia. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, in Calabria sale a 4.624.

I numeri del contagio

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 2.713 504 le persone positive al virus, 209 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 113, con un incremento di +2 da ieri. Da ieri si registrano anche 13 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.798. Cresce ancora il numero dei ricoveri ordinari in ospedale (+14) ma scende quello delle terapie intensive (-14): sono 141 in totale di cui 7 in terapia intensiva, 10 in più rispetto ai 131 a ieri. Di queste 34 sono a Catanzaro (di cui uno in terapia intensiva), 52 all’Annunziata di Cosenza (di cui due in terapia intensiva), 52 Al GOM di Reggio Calabria (di cui quattro in terapia intensiva) mentre allo Jazzolino di Vibo Valentia i ricoverati sono tre. Infine sono 2.572 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 199 in più rispetto a ieri. Di questi 268 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Incontro tra Spirlì e i primari di Malattie infettive

Nuovo vertice in Regione Calabria per affrontare l’epidemia da Coronavirus. Il presidente facente funzioni della Giunta, Nino Spirlì, ha incontrato i primari dei reparti di Malattie infettive degli ospedali della regione. Al centro dell’incontro, l’analisi di nuove strategie, alla luce del nuovo scenario regionale e nazionale, per contrastare gli effetti del Covid-19 in Calabria, con particolare attenzione alla questione dei ricoveri e delle terapie per ottimizzare l’assistenza e la degenza dei malati. Al vertice, a cui ha preso parte anche il delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, erano presenti Carlo Torti, primario di Malattie infettive del Policlinico universitario di Catanzaro; Lucio Cosco, primario di Malattie infettive del Pugliese Ciaccio di Catanzaro; Giuseppe Foti, primario di Malattie infettive del Gom di Reggio Calabria; Benedetto Caroleo, infettivologo della task Force regionale; Giuseppina Panizzoli, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza. «Ringrazio i primari per la loro disponibilità massima e per l’impegno profuso negli ultimi mesi e in questi giorni così complessi. La loro alta professionalità e la grande disponibilità al sacrificio – afferma Spirlì – mi tranquillizzano. So che la mia gente di Calabria è in buone mani, materne e paterne. Nessuno resterà senza cure. Nessuno si sentirà solo

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 346 (33 in reparto; 1 in terapia intensiva; 312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 337 (301 guariti, 36 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 809 (50 in reparto; 2 in terapia intensiva, 757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 639 (598 guariti, 41 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1065 (43 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1018 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 523 (500 guariti, 23 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 75 (75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 39 (3 ricoverati ,36 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124 (118 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 268 (238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (126 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione