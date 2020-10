A fare chiarezza sulla notizia circolata nelle ultime ore, con una paventata chiusura degli istituti su tutto il territorio regionale, è il consigliere regionale Giuseppe Graziano “notizia priva di fondamento. Ho sentito Spirlì che starebbe valutando di chiudere solo nei comuni con alta concentrazione di contagi da covid, soprattutto nelle scuole”

.

COSENZA – A partire dalla tarda serata di ieri sono iniziate a circolate alcune notizie riguardanti una imminente ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale per un mese, a causa della negativa evoluzione negativa della pandemia in Calabria dove si registra una continua crescita di casi positivi. Nelle ultime settimane sono diverse le scuole che con ordinanze comunali o provvedimenti adottati dei singoli dirigenti, stanno cercando di gestire i casi di positività riscontrati nelle aule degli istituti scolastici, con chiusure localizzate di classi o di tutte le scuole quando necessario.

Ma sulla notizia di una paventata chiusura generale tramite ordinanza è arrivata la smentita da parte del consigliere regionale dell’UDC seppe Graziano che con un messaggio sulla sua pagina Facebook ha fatto chiarezza sulla situazione ridandendo che “‘indiscrezione delle ultime ore su una presunta ordinanza del vicepresidente Spirlì che chiuderebbe tutte le scuole di ogni ordine e grado in Calabria è priva di fondamento. Il presidente facente funzioni (che ho appena risentito) – scrive Graziano – dopo il constante e dovuto confronto con tutte le forze di maggioranza starebbe valutando di chiudere le scuole di ogni ordine e grado solo nei comuni con alta concentrazione di contagi da covid soprattutto nelle scuole. Dunque, nessun allarmismo – conclude Graziano. La situazione è critica, lo sappiamo, ma non facciamo in modo che diventi poso seria”.