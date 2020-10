Tenta di strangolare l’ex fidanzata in piazza, arrestato 38enne

La giovane è riuscita a scappare rifugiandosi in Questura. Presentava evidenti lividi al collo. La polizia ha arrestato l’ex fidanzato per atti persecutori

REGGIO CALABRIA – La Polizia ha arrestato un 38enne georgiano dopo che la vittima, l’ex fidanzata ha chiesto l’aiuto degli agenti rifugiandosi nei locali della Questura per sfuggire alla violenta aggressione dell’uomo che aveva tentato due volte di strangolarla, in una piazza del centro. La donna si è presentata in Questura terrorizzata e in lacrime ed ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita e picchiata dal connazionale. L’uomo inoltre è entrato con lei nell’androne della Questura, continuando a minacciarla e per questo è stato fermato. Alla vittima sono state prestate le prime cure del caso dai sanitari del 118 che hanno riscontrato la presenza di graffi e lividi sul collo.

Secondo il racconto della donna, il 38enne con il quale aveva avuto una breve relazione in passato, non aveva mai accettato la fine del loro rapporto ed avrebbe iniziato a perseguitarla con condotte aggressive ed azioni intimidatorie, arrivando anche a tentare di strangolarla. Il 38enne è stato arrestato per atti persecutori, arresto e la donna è stata medicata al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano.