Paura a Curinga, tromba d’aria si abbatte su alcune aziende agricole

Le forti raffiche di vento hanno divelto le coperture di diverse serre danneggiandone le strutture. Fortunatamente nessun ferito ma diversi i danni alle aziende

.

CURINGA (CZ) – Una tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggio nella zona di Acconia di Curinga, nel catanzarese, provocando danni alle aziende agricole. Sulla zona, così come in quasi tutta la regione, è in vigore l’allerta gialla per una forte ondata di maltempo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza le strutture interessate.

Numerose serre adibite alla coltura di ortaggi e varie sono state divelte dalle forti raffiche di vento. I vigili del fuoco hanno effettuato numerose verifiche e la messa in sicurezza delle serre in imminente pericolo di caduta. Fortunatamente non si sono registrati feriti.