Mai così tanti contagi in un giorno in Calabria +234. Da ieri anche 3 morti e 90 guariti

Nuovo aumento record di contagi da coronavirus in Calabria, il numero più alto mai registrato nella nostra regione. Boom nel reggino con 148 nuovi positivi, 44 quelli rilevati in provincia di Cosenza. Da ieri altre 3 vittime: una a Cosenza e due a Reggio Calabria. I ricoverati sono 126, 45 a Cosenza

.

COSENZA – Non si arresta la crescita di contagi da coronavirus nella nostra regione dove nelle ultime 24 ore si registra un nuovo incremento record. Sono ben 234 i nuovi contagi da coronavirus accertati. Dato che supera il precedente primato negativo di 187 di 5 giorni fa (mentre ieri i contagi erano stati 180). A fronte di un così alto incremento, resta ancora basso il numero di tamponi analizzati in 24 ore. Rispetto ai tremila e passa tamponi processati di media nell’ultima settimana, anche oggi sono stati 2.546 (simile al dato di ieri quando i tamponi erano stati 2.468) che portano il totale dei test a 260.697. Il record regionale è trascinato dalla provincia di Reggio Calabria che fa registrare oggi ben 148 casi. A seguire c’è la provincia di Cosenza 44 nuovi contagi, in discesa rispetto a 66 di ieri e ai 62 di domenica. In provincia di Catanzaro si contano oggi 32 contagi, 10 in quella di Crotone e nessuna in quella di Vibo Valentia. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, in Calabria si sono superati i 4mila casi totali: sono 4.204.

I numeri del contagio

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 2.325 le persone positive al virus, 141 in più rispetto a ieri. Con la morte della 73nne di Cassano e di due pazienti ricoverate a Reggio Calabria, le vittime totali salgono a 111. In particolare al Gom è deceduto un uomo di 87 anni, con pregresse patologie nell’Unità operativa complessa di pneumologia del Grande ospedale metropolitano , mentre l’altro decesso, di cui non si hanno al momento altri particolari, è avvenuto fuori dalla struttura ospedaliera. Non sono stati resi noti, infatti, particolari sul luogo dove la persona affetta da Covid è morta, l’età e le eventuali altre patologie che lo riguardavano.

90 persone guarite da ieri

Da ieri si registrano anche 90 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.768. Cresce ancora il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 126 in totale di cui 9 in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri. Di queste 29 sono a Catanzaro (di cui tre in terapia intensiva), 45 all’Annunziata di Cosenza (di cui due in terapia intensiva), 47 Al GOM di Reggio Calabria (di cui quattro in terapia intensiva) mentre allo Jazzolino di Vibo Valentia i ricoverati sono 5. Infine sono 2.199 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 132 in più rispetto a ieri. Di questi 232 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Attività agricole nelle “zone rosse”. La circolare della Regione

Intanto sono arrivate richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di spostamento in entrata ed in uscita dalle aree “zona rossa” con provvedimenti del Presidente della Regione, di taluni soggetti che esercitino attività agricole e similari. Nel merito – specifica una circolare della Regione – è opportuno precisare che tutti coloro che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. possono spostarsi all’interno del comune o verso altri comuni per comprovate esigenze lavorative strettamente necessarie alle attività suddette ed alla gestione degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie, operazioni colturali richieste, ovvero per accudire gli animali allevati. Resta sempre consentita, quale attività lavorativa “essenziale”, la produzione, il trasporto e la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, inclusa la raccolta dei funghi per i possessori delle tessere professionali o la raccolta di altri prodotti agricoli da parte di coltivatori diretti.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 253 (26 in reparto; 3 in terapia intensiva; 224 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 325 (289 guariti, 36 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 671 (43 in reparto; 2 in terapia intensiva, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 631 (592 guariti, 39 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1065 (43 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1018 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 523 (500 guariti, 23 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 68 (68 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 36 (5 ricoverati ,31 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 122 (116 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 232 (232 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione