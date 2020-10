Incendio deposito rifiuti a Squillace: comunicati i risultati delle analisi dei suoli

Arpacal: “dai rapporti di prova allegati si riscontra che per i parametri analizzati non sono state superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione nei terreni”

SQUILLACE (CZ) – Il dipartimento provinciale Arpacal di Catanzaro, diretto dal dr. Francesco Nicolace, ha trasmesso oggi al Sindaco di Squillace, dr. Pasquale Muccari, l’esito delle analisi dei campioni di suolo, prelevati il 7 ottobre scorso, in occasione dell’incendio che ha colpito il 5 ottobre scorso il deposito rifiuti in località Fiasco Baldaia. “Dai rapporti di prova allegati – scrive Arpacal al Sindaco di Squillace – si riscontra che per i parametri analizzati non sono state superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nei terreni di cui al Testo Unico sull’Ambiente ( D.lgs. 152/06 e s.m.i.) “.

Le analisi dei campioni di suolo, prelevati per l’occasione dal dr. Geologo Enzo Cuiuli, del Servizio tematico Suolo e rifiuti, sono stati analizzati nel laboratorio chimico del Dipartimento Arpacal di Cosenza, diretto dalla dr.ssa Rosaria Chiappetta. “Continuiamo a seguire l’evolversi della vicenda – ha dichiarato il direttore generale dell’Arpacal, dr. Domenico Pappaterra – in stretto raccordo con l’assessore regionale all’Ambiente, dr. Sergio de Caprio, anche alla luce degli ultimi accadimenti”.