Coronavirus, in Calabria non si fermano i contagi +180. Nel cosentino altri 66 positivi

I dati sul contagio da coronavirus in Calabria riportano numeri simili a quelli di ieri ma con circa mille tamponi in meno. Sono 180 i nuovi contagi accertati, 66 di questi in provincia di Cosenza che conta ad oggi 40 ricoveri.

COSENZA – Sono 180 i nuovi contagi da coronavirus accertati in Calabria. Dato praticamente simile a quello di ieri (erano stati 179) ma con circa mille tamponi in meno analizzati come capita spesso la domenica. Da ieri, infatti, sono stati processati 2.468 tamponi che portano il totale dei test a 258.151. Come capita oramai da quasi una settimana il dato regionale è trascinato negativamente dalle province di Cosenza e Reggio Calabria che restano le più colpite da questa seconda ondata. Nel cosentino oggi si contano 66 contagi (ieri erano 62). A preoccupare adesso è anche la città di Cosenza dove continuano a registrarsi sempre più contagi.

Nel reggino sono stati accertati altri 86 positivi. In provincia di Catanzaro sono 18 mentre, 5 in quella di Vibo Valentia e di Crotone dove gli uffici comunali resteranno aperti al pubblico per i soli servizi minimi essenziali e le attività indifferibili da rendere in presenza: è quanto prevede l’ordinanza del sindaco di Crotone emanata questa mattina. Una misura che si è resa necessaria dopo che venerdì scorso lo stesso sindaco Vincenzo Voce è risultato positivo al covid 19. Insieme al primo cittadino, all’esito dei tamponi eseguiti subito dopo, sono risultati positivi anche il vice sindaco Rossella Parise, gli assessori Sandro Cretella, Ugo Carvelli, Rachele Via e Ilario Sorgiovanni. Risultato positivo anche un dipendente comunale. Con i numeri di oggi di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 3970.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sono 2.184 le persone positive al virus, 171 in più rispetto a ieri. Con la morte dell’anziana di Casali del Manco e dell’infermiera al Pugliese Ciaccio le vittime totali salgono a 108. Si registrano 7 guariti che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.678. Cresce di un’unità il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 117 in totale di cui 9 in terapia intensiva. Di queste 26 sono a Catanzaro (di cui tre in terapia intensiva), 40 all’Annunziata di Cosenza (di cui tre in terapia intensiva). Numero che ha portato da direzione dell’AO a riaprire ai pazienti Covid il Santa barbara di Rogliano. Al GOM di Reggio Calabria di contano 47 degenze (di cui due in terapia intensiva) mentre allo Jazzolino di Vibo Valentia i ricoverati sono 4. Infine sono 2.067 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 170 in più rispetto a ieri. Di questi 232 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 243.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 221 (23 in reparto; 3 in terapia intensiva; 195 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 325 (289 guariti, 36 deceduti)

Cosenza

ASI ATTIVI 634 (37 in reparto; 3 in terapia intensiva, 594 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 624 (586 guariti, 38 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1003 (44 in reparto; 3 in terapia intensiva; 956 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 58 (58 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 36 (4 ricoverati ,32 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 122 (116 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 232 (232 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto).. È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione