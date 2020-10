Fondi per la Statale 106, la Statale 107 e la Statale 18, arrivano dal Mef e Mit

Il Mef e il Mit hanno autorizzato lo sblocco dei fondi e lo annunciano le deputate pentastellate Dalila Nesci ed Elisabetta Barbuto che hanno seguito l’iter del decreto

CATANZARO – È stato registrato presso la Corte dei Conti il decreto interministeriale firmato dal MEF e dal MIT che autorizza lo sbocco dei fondi previsti nell’aggiornamento 2018/ 2019 del Contratto di programma MIT/ANAS 2016/2020. Lo comunicano le deputate pentastellate Dalila Nesci ed Elisabetta Barbuto che hanno seguito l’iter del decreto, con particolare attenzione, fino alla firma dello stesso, anche in seguito agli impegni adottati questa estate con i sindaci ed il comitato civico del tratto Davoli-Guardavalle.

Nell’appendice di aggiornamento, infatti, sono previsti gli stanziamenti per gli interventi sulla SS 106 (oltre che sulla SS 107 e sulla SS 18 ) ed in particolare i fondi (2 milioni di Euro) che dovranno essere impiegati nel tratto Davoli Guardavalle sul quale il 18 luglio scorso le due deputate, unitamente, al rappresentante dell’Anas,ing. Domenico Renda ed al Signor Pierluigi Galati, rappresentante del Comitato SS 106 Guardavalle-Soverato, avevano effettuato un sopralluogo incontrando, a conclusione dello stesso, i sindaci ed i cittadini dei paesi di quella zona jonica. Ricordano le due parlamentari che il sopralluogo venne previsto ed effettuato, anche e soprattutto, per consentire di raccogliere da tutti gli attori interessati ,sindaci, cittadini ed utenti della strada, tutti i dati necessari per valutare in maniera corretta il finanziamento degli ulteriori interventi di completamento sullo stesso tratto, interventi da prevedere ed inserire nel nuovo contratto di programma ANAS.

«Inoltre – prosegue la deputata crotonese Barbuto – vorrei sottolineare come l’appendice di aggiornamento annoveri tra i fondi stanziati anche quelli relativi alla progettazione del nuovo tratto Crotone/ Simeri che ora può procedere più celermente. Per noi della zona crotonese è un momento importante che si inserisce in un percorso mirato a infrangere le barriere dell’isolamento che ci hanno sempre penalizzato ponendo una seria ipoteca sulla nostra economia locale. In questo percorso non cesseremo, inoltre, di combattere per evidenziare la necessità di portare avanti lo studio di prefattibilità anche verso nord e quindi verso l’area della sibaritide come sempre sottolineato e riconosciuto recentemente in seguito all’incontro MIT – Regione Calabria del 23 luglio scorso».

«In questo percorso – conclude la Barbuto – fa piacere sapere di non essere soli. L’intergruppo sulle infrastrutture della Costa Jonica, infatti, ha già iniziato ad operare sul versante strade e verrà convocato nei prossimi giorni con l’intento di programmare un nuovo incontro presso la sede regionale ANAS anche alla luce del decreto appena approvato».