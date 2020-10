Covid, nuovo decesso in Calabria. A Crotone positivi anche 5 assessori, negativi gli altri

Nuovo decesso in Calabria che port a 106 il totale delle vittime. Si tratta di un 87enne che si trovava ricoverato in terapia intensiva a Catanzaro. Intanto sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati a collaboratori e personale del Comune di Crotone dopo la positività del Sindaco Voce, 5 assessori e un dipendente comunale

CATANZARO – Un paziente di 87 anni positivo al Coronavirus, ricoverato nel reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, è deceduto ieri sera. Sale così a 106 il numero delle persone che hanno perso la vita a causa del virus in Calabria da inizio pandemia, 35 dei quali in provincia di Catanzaro. Il nuovo decesso non è stato comunicato nel consueto bollettino giornaliero della Regione perché avvenuto dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale che poi vengono diffusi in Calabria. Al momento sono quattro i degenti ricoverati in rianimazione affetti da Covid-19

Crotone, negativi tutti i tamponi a personale e collaboratori del Sindaco

I settantanove tamponi effettuati nell’immediatezza della riscontata positività del sindaco di Crotone Voce a collaboratori e personale dell’Ente hanno dato esito positivo per gli assessori Parise, Cretella, Carvelli, Via e Sorgiovanni oltre che per un dipendente comunale già posti tutti in isolamento mentre per gli assessori Cortese, Bossi, Pollinzi e Scandale sono risultati negativi così come tutti gli altri sottoposti a tampone. Coloro che sono risultati positivi stanno tutti bene e solo alcuni dei positivi presentano lievi sintomi. Con senso di responsabilità sono in isolamento domiciliare e rispetteranno il relativo periodo di quarantena. Tutti i soggetti risultati positivi si stanno adoperando per segnalare alle autorità sanitarie i contatti diretti avuti nel periodo di riferimento affinché si possa attuare la relativa tracciabilità. La città continua ad essere guidata dal suo sindaco e dalla sua giunta che, in stretto contatto in video conferenza, continueranno h 24 a lavorare per la comunità. A scopo precauzionale sono rinviati gli appuntamenti e le conferenze stampa indette dei prossimi giorni. La giunta ha già approvato un regolamento che consentirà di poter effettuare le sedute in video conferenza per assicurare la continuità del governo della città. In questo momento particolarmente difficile per la comunità cittadina l’invito è alla collaborazione e ad attenersi esclusivamente alle fonti ufficiali. In particolare l’Amministrazione Comune invita i cittadini che ritengano di aver avuto contatti diretti con gli amministratori risultati positivi ad attuare i relativi protocolli. La Giunta sta già lavorando ad altre misure per consentire l’erogazione dei servizi essenziali nella massima sicurezza sia per il personale che per i cittadini.

A Polistena contagi in ospedale

Tre medici e due infermieri, in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena, sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha confermato il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Antonio Bray. Le autorità sanitarie sono ora in attesa di conoscere l’esito dei tamponi effettuati sui colleghi dei medici e degli infermieri. Intanto la struttura del pronto soccorso è stata sanificata e lo stesso sarà fatto con altre zone dell’ospedale. Inoltre sono state attivate le procedure per procedere ad un potenziamento dell’organico in servizio al pronto soccorso.