Superati i 2mila positivi in Calabria (+179). Altri 62 contagi in provincia di Cosenza

Crescono ancora rispetto a ieri i numeri del contagio da coronavirus in Calabria. Sono 179 i nuovi casi accertati, 62 di questi in provincia di Cosenza. Aumentano ancora i ricoveri con altri 6 ingressi

.

COSENZA – Una crescita continua e senza sosta quella dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove la curva non accenna ad arrestarsi. Anche oggi nuemeri a tre cifra nella nostra regione dove si registrano altri 179 nuovi casi, in leggero aumento aumento rispetto a ieri quando erano stati 167. Il dato regionale è trascinato negativamente dalle province di Cosenza e Reggio Calabria che restano le più colpite da questa seconda ondata con decine di focolai. Nel cosentino, dopo l’incremento record di ieri in un solo giorno (oltre 90), oggi si contano 62 contagi mentre nel reggino sono stati accertati altri 77 pooitivi. Crescono i positivi anche in provincia di Crotone con 23 casi. In provincia di Catanzaro sono 11 mentre in quella di Vibo Valentia 3. Ci sono anche 3 migranti contagiati. Con i numeri di oggi di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 3790. Stabile il numero dei tamponi. Da ieri, infatti, sono stati analizzati 3.214 tamponi in più che portano il totale dei test a 255.683.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sono 2.013 1.849 le persone positive al virus, 164 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 106 con un nuovo decesso. Si registrano 14 guariti che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.671Torna a crescere il numero di ricoverati in ospedale: sono 116 in totale di cui 10 in terapia intensiva, 6 più di ieri. Di queste 27 sono a Catanzaro (di cui quattro in terapia intensiva), 38 all’Annunziata di Cosenza (di cui tre in terapia intensiva), 47 al GOM di Reggio Calabria (di cui due in terapia intensiva) e 4 a Vibo Valentia. Infine sono 1.897 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 143 in più rispetto a ieri. Di questi 232 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 232.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 204 (23 in reparto; 4 in terapia intensiva; 177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 324 (289 guariti, 35 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 569 (35 in reparto; 3 in terapia intensiva, 531 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 623 (586 guariti, 37 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 917 (44 in reparto; 3 in terapia intensiva; 870 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 60 (60 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 154 (148 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 31 (4 ricoverati ,27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 122 (116 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 232 (232 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione