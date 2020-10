Incidente sulla SS 280 tra un furgone e due auto. Sei persone ferite, anche due bambini

L’Anas ha chiuso al transito, fino alla rimozione dei veicoli, la carreggiata. L’incidente tra due auto e un furgone

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 280 “Dei due Mari” a Lamezia Terme. Il sinistro, per cause che sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture ed un furgone. L’Anas ha chiuso in entrambe le direzioni, la carreggiata in località Bellafemmina a Lamezia e nell’incidente, secondo quanto si è appreso sono rimaste ferite 6 persone, tra cui due bambini, uno dei quali trasportato in ospedale in elisoccorso. La circolazione è stata deviata e sul posto sono presenti 118, Forze dell’Ordine e squadre Anas. L’incidente ha coinvolto una Volkswagen Golf, una Peugeot 208 ed un furgone Fiat Ducato.