Escono dal carcere per il Covid e aggrediscono un compaesano, 4 arresti

Avevano pianificato quella brutale aggressione bloccando la strada alla vittima per poi aggredirla. In manette un 45enne e un diciottenne padre e figlio, e due fratelli

OPPIDO DI MAMERTINA (RC) – Con precisione e strategia criminale, avevano pianificato le varie fasi dell’aggressione. Antonio Francesco Paiano, 45 anni detto “Lampazza”, e il figlio Rocco di 18, e i due fratelli Bruno e Domenico Cirillo di 40 e 38 anni sono stati arrestati per lesioni aggravate dai carabinieri. I quattro, già noti alle Forze dell’Ordine, sono accusati di aver eseguito, lo scorso 5 agosto 2020, una violentissima aggressione per strada, scatenata da dissidi privati, nei confronti di una persona del posto, causandogli lesioni gravi, tali da richiedere il soccorso del 118.

Subito dopo, gli stessi avevano bloccato la strada con i propri mezzi, dimostrando di aver pianificato con precisione e strategia criminale, le varie fasi dell’aggressione. A rendere ancora più grave la vicenda, il fatto che Paiano e Bruno Cirillo, già detenuti presso la casa circondariale di Palmi, proprio in quei giorni erano stati temporaneamente ammessi al beneficio degli arresti domiciliari, in virtù del provvedimento di prevenzione del contagio da virus Covid 19 nelle carceri.

Questi ultimi, infatti, rimarranno presso la casa circondariale di Palmi dove erano già ristretti per altra causa, mentre per Rocco Paiano e Domenico Cirillo sono stati disposti gli arresti domiciliari.