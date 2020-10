Nuovo incendio di rifiuti indifferenziati all’esterno di un capannone

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per spegnere un incendio di rifiuti all’esterno di un capannone già interessato da un incendio nei giorni scorsi

SQUILLACE (CZ) – L’intervento dei vigili è scattato intorno alle 5.30 stamattina, in località Fiasco Baldaia, nel comune di Squillace, per spegnere un incendio di rifiuti indifferenziati presso la ditta Ecomanagement s.p.a. I rifiuti si trovano all’esterno del capannone della ditta. Sul posto è stato inviato un escavatore cingolato per le operazioni di smaltimento ed autobotti per rifornimento idrico. Un altro incendio si era verificato nella stessa zona di recente. I primi giorni di ottobre un altro rogo aveva interessato l’azienda di stoccaggio rifiuti. Nell’area si è formata una densa colonna di fumo. Le operazioni sono ancora in corso.