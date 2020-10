E in Calabria torna l’autocertificazione. Necessaria per spostarsi negli orari vietati

Il modello reso disponibile dal Ministero degli Interni da utilizzare per gli spostamenti durante i blocchi notturni, in caso di comprovata necessità.

COSENZA – Dopo Campania, Lazio e Lombardia, anche in Calabria torna l’autocertificazione (SCARICALA QUI) per giustificare gli spostamenti. Il modello da compilare, per chi deve spostarsi durante il “coprifuoco” imposto dalla mezzanotte alle 5 di mattina a partire da oggi, può essere usato solo per comprovate e motivate necessità. Il modulo potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.