Tra i capitoli dell’ordinanza firmata dal presidente facente funzioni Spirlì, anche quello relativo all’aumento dei posti letto per pazienti Covid nella misure del 20%. Le Aziende sanitarie provinciali dovranno anche inserire i positivi nell’App Immuni

.

COSENZA – “Le Aziende ospedaliere dovranno provvedere a incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel Dca n. 91/2020, entro 10 giorni dall’adozione della nuova ordinanza“. Questo quanto si legge n un capitolo dell’ordinanza firmata dal presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì con la quale ha adottato misure più stringenti per la prevenzione della diffusione della pandemia di Covid in Calabria. Inoltre è previsto l’obbligo, per gli “operatori sanitari dei dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni“.

Resta consentito l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo (presto anche in farmacia e dal medico curante) per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro), ferma restando la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.