Positivo al coronavirus il sindaco di Crotone, è asintomatico e in isolamento

E’ risultato positivo al Covid 19 il neo sindaco della città di Pitagora Vincenzo Voce. Chiusi gli uffici comunale e avviata l’indagine epidemiologica

CROTONE – Il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, è risultato positivo al Coronavirus. Il tampone al quale si è infatti sottoposto nelle scorse ore ha dato esito positivo. Il sindaco è asintomatico e si trova già in isolamento domiciliare e ha fatto sapere che continuerà a svolgere il suo ruolo dal proprio domicilio.

Ovviamente a scopo precauzionale la seduta del Consiglio Comunale prevista per il pomeriggio è stata rinviata insieme ad altri impegni che il sindaco avrebbe avuto nelle prossime ore. Proprio oggi era in programma l’insediamento della Giunta comunale e Voce avrebbe dovuto presentare le linee guida dell’amministrazione. Chiuso al pubblico il Comune per consentire la sanificazione degli uffici e da lunedì saranno garantiti i servizi essenziali, fatto salvo l’adozione di nuovi provvedimenti. Nelle prossime ore anche i collaboratori di Voce dovranno sottoporsi al tampone.