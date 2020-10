Record di contagi in Calabria: in un giorno +136. In provincia di Cosenza 49 nuovi casi

Nuovo record di contagi in Calabria dove si contano oggi 136 positivi, il numero più alto mai raggiunto. Superati da inizio pandemia i 3mila casi. I ricoverati sono 81, 6 di questi in terapia intensiva. Crescono ancora i positivi in provincia di Cosenza: 49 casi in un giorno.

COSENZA – Nuova impennata record di contagi da Covid-19 in Calabria. Si registrano 136 nuovi positivi (ieri erano stati 98) nelle ultime 48 ore come riporta il bollettino del ministero della Salute. È il numero più alto mai registrato nella nostra Regione alle prese con decine di focolai. L’incidenza sui tamponi sale al +4,6%. Incremento di tamponi effettuati in una sola giornata: da ieri, infatti, sono stati analizzati 2.449 tamponi in più (lunedì erano stati 1.847) che portano il totale dei test a 243.043. Il totale dei contagi in Calabria, comprese le vittime e i guariti, sale così a 3.099 . Relativamente ai nuovi contagi di oggi, è ancora una volta la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior numeri di contagi con 50 casi, seguita da quella di Cosenza con 49 nuovi positivi. Poi la provincia di Catanzaro con 25 contagi, Crotone con 7 e Vibo Valentia con 5.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sono 1.380 le persone positive al virus, 128 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 105 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 7 guariti in più che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.614. Sale il numero di ricoverati in ospedale: sono 81 in totale di cui 6 in terapia intensiva. Di queste 23 sono a Catanzaro (di cui tre in terapia intensiva), 28 all’Annunziata di Cosenza (di cui due in terapia intensiva), 31 al GOM di Reggio Calabria (di cui uno in terapia intensiva). Infine sono 1.293 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 120 in più rispetto a ieri. Di questi 222 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 821.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 152 (21 in reparto; 3 in terapia intensiva; 128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 312 (278 guariti, 34 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 333 (26 in reparto; 2 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 586 (549 guariti, 37 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 623 (31 in reparto; 1 in terapia intensiva; 591 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 26 (26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 148 (142 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 24 (3 ricoverati, 21 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 119 (113 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 222 (222 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione