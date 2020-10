“La Calabria si adegui sulla doppia preferenza”, lo chiede Elena Bonnetti

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un’intervista televisiva esorta il Consiglio regionale ad adeguare la legge elettorale calabrese sulla preferenza di genere

Sulla doppia preferenza di genera la Calabria “non si era ancora adeguata” e “l’ultimo consiglio regionale può eventualmente correggere” e ” invito il Consiglio regionale della Calabria a procedere in questa direzione. E’ evidente che se questo non dovesse accadere, come governo, in modo analogo a come siamo intervenuti sulla Puglia, dovremo valutare lo stesso intervento sulla Calabria”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un’intervista televisiva.

“Auspico che tutte le forze politiche vadano in questa direzione, e che quindi la doppia preferenza di genere venga introdotta in Calabria – ha aggiunto – prima del prossimo voto”. “Sono ottimista; dopodiché abbiamo avuto il coraggio di affermare un principio appunto in virtù di un tema costituzionale con un potere sostitutivo nel caso della Puglia, altrettanto mi assumerò la responsabilità nei confronti della Calabria. Mi auguro di non farlo, proprio per quel livello di cooperazione tra i livelli istituzionali, perché credo – ha concluso – che la parità di genere debba essere un impegno di tutte le Istituzioni del nostro Paese.