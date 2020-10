Coronavirus, maestro orafo Gerardo Sacco positivo: ricoverato a Catanzaro

L’imprenditore ha iniziato ad accusare alcuni sintomi che ne hanno suggerito il ricovero al reparto. Le sue condizioni di salute non sarebbero comunque preoccupanti

CATANZARO – Il maestro orafo crotonese, Gerardo Sacco, nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. Nelle ultime ore, il famoso imprenditore, ha iniziato ad accusare alcuni sintomi che ne hanno suggerito il ricovero al reparto, guidato dal dottor Lucio Cosco. Si trova in degenza presso malattie infettive dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Le sue condizioni di salute non sarebbero comunque preoccupanti.

Nel pomeriggio una nota diffuso dall’ufficio stampa dell’orafo conferma la notizia “il maestro orafo Gerardo Sacco é risultato positivo al Covid-19, ma sta bene. Le condizioni di Gerardo Sacco sono buone, ma da domenica scorsa è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per motivi precauzionali per via dell’età e di alcune patologie pregresse“. Sacco, noto per le sue creazioni orafe per il cinema ed il mondo dello spettacolo, non ha febbre, respira autonomamente e la sua saturazione di ossigeno è nella norma. Allo stato è considerato asintomatico. Nel comunicato si afferma che “Sacco non è mai stato ricoverato in terapia intensiva e non ha mai avuto bisogno di alcun supporto esterno per la respirazione. Sono risultati, inoltre, negativi i tamponi eseguiti dall’Asp di Crotone su tutti i familiari e sui suoi contatti più stretti”. “Il maestro Gerardo Sacco – conclude la nota – intende ringraziare tutti per l’affetto e la stima dimostrata con migliaia di messaggi privati e telefonate alle quali ha risposto sempre lui personalmente”.