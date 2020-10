Perde il controllo della moto e si schianta: muore un poliziotto della questura di Vibo

Stava percorrendo alla guida della sua moto la ex Statale 522 nel tratto che collega Pizzo e Vibo Marina quando, per cause in corso di verifica, ha perso il controllo del mezzo. Inutili i soccorsi

VIBO VALENTIA – Un uomo di 60 anni, Giovanni De Iorgi, residente a Pizzo, è morto sul colpo in seguito ad un incidente stradale. L’uomo, poliziotto attualmente in aspettativa, stava percorrendo alla guida della sua moto la ex Statale 522 nel tratto che collega Pizzo e Vibo Marina quando, per cause in corso di verifica, ha perso il controllo del mezzo. L’uomo era in servizio nella Divisione Anticrimine della Questura di Vibo Valentia. Inutili i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell’ordine, la polizia municipale, il Pm di turno e il medico legale Katiuscia Bisogni per i primi accertamenti sul cadavere.