Sequestrato depuratore di Pizzo: impianti degradati e abbandonati

PIZZO (VV) – La Guardia Costiera di Vibo Valentia e Pizzo Calabro hanno eseguito un’attività di controllo finalizzata alla verifica di idoneità dell’impianto di depurazione ubicato in località Marinella del comune di Pizzo. Gli uomini del Corpo hanno accertato il grave stato di degrado in cui versavano gli impianti ormai in pessime condizioni e inidonei all’espletamento dei cicli di depurazione.

Tra i reati contestati, l’attività di gestione non autorizzata, l’inefficace depurazione dei reflui in uscita dall’impianto, l’immissione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi in mare e il superamento dei valori tabellari nello scarico in acque superficiali, che attengono a gravi illeciti di natura ambientale. L’intervento ed il sequestro della struttura, coordinato dall’Autorità Giudiziaria, ha consentito l’accertamento dell’ennesimo reato commesso ai danni dell’ambiente costiero, in un’area altamente frequentata nel corso della stagione balneare.