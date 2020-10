Dieci famiglie denunciate per truffa, percepivano indebitamente il bonus Covid

Le famiglie percepivano indebitamente i sussidi in supporto per l’emergenza Covid-19. Dieci truffatori individuati e denunciati per falso ideologico e truffa

SCIDO (RC) – I carabinieri nel corso delle verifiche sulla documentazione presentata da alcuni residenti, inerenti i sostegni economici per le famiglie a seguito dell’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica, si sono imbattuti in false dichiarazioni attestanti situazioni d’indigenza, non corrispondenti alla realtà. Dalle verifiche svolte sino ad ora, infatti, in ben 10 casi è stata appurata l’attestazione di false dichiarazioni, volte appunto ad attingere indebitamente ai fondi statali erogati in favore delle famiglie bisognose per un totale di 5000 Euro. I truffatori, tutti residenti a Scido, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di falso ideologico e truffa.