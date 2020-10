Quattordici migranti sono risultati positivi dopo l’effettuazione di 30 tamponi oltre a 3 operatori contagiati. Si valuta di istituire una zona rossa. Due nuovi casi anche nel vibonese dove è stato chiuso il municipio Zambrone per una sanificazione

SAN FERDINANDO (RC) – Continuano a registrarsi contagi da covid-19 in tutta la Calabria. Nelle ultime ore la notizia che quattordici migranti ospiti nella tendopoli di San Ferdinando sono risultati positivi al Convid-19 dopo l’effettuazione di 30 tamponi. A questi si devono aggiungere altri tre positivi tra gli operatori dell’Associazione Guardie Ambientali che gestiscono il campo. E’ stata la Prefettura di Reggio Calabria a confermare i dati sul primo screening effettuato nella tendopoli che adesso ospita almeno 260 migranti. Il dato viene ritenuto preoccupante perché sfiora una percentuale di positivi di quasi il 50% tra i migranti. La zona, su disposizione del prefetto Massimo Mariani – che poco fa insieme al Questore e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato un sopralluogo – è stata chiusa e sarà quasi certamente dichiarata “zona rossa” come è avvenuto con il campo container di Contrada Testa dell’Acqua di Rosarno dove sono stati scoperti altri 20 positivi. Tutta la zona è stata completamente isolata da un cordone di forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza e, al tempo stesso, l’assistenza insieme a personale sanitario. I migranti e gli operatori sono asintomatici. Nelle prossime ore verranno effettuati altri tamponi. Altro comune attenzionato in queste ore è quello di Polistena dove si sono registrati nella giornata di oggi altri quattro positivi che si aggiungono ad un quinto individuato nei giorni scorsi.

Altri 2 casi nel Vibonese, chiuso municipio Zambrone

Altri due casi di positività al coronavirus sono stati registrati nella giornata di ieri nel Vibonese. A quello di Zaccanopoli – un uomo rientrato da fuori regione nei giorni scorsi – se ne sono aggiunti infatti altri due: a Vallelonga e a Francica. Entrambi i casi erano già seguiti dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo che aveva fatto disporre l’isolamento obbligatorio. Con questi ultimi, salgono a 133 i casi registrati nella provincia di Vibo Valentia dall’inizio della pandemia. Intanto, ieri, una persona poi risultata positiva, è stata al comune di Zambrone. Si è trattato di un transito breve, di un paio di minuti, di una persona munita di mascherina e censita all’ingresso. Per ragioni cautelative, oggi il Municipio sarà sanificato e rimarrà chiuso. Le autorità dell’Asp, date le lievi modalità del contatto, hanno escluso la necessità di tamponi. “Non è il caso di creare allarmismo – afferma il sindaco L’Andolina -, pur ribadendo e sottolineando la necessità di rispettare le regole, anche del buonsenso e della prudenza, richieste dall’emergenza in corso”. Il palazzo Municipio sarà regolarmente riaperto al pubblico dalla giornata di lunedì prossimo.