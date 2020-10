Bevacqua positivo al Covid 19: “il mio cordoglio ma non potrò essere presente”

E’ stato lo stesso Domenico Bevacqua, su Facebook, a rivelare la sua positività al Coronavirus esprimendo il proprio cordoglio per la morte della presidente Jole Santelli

COSENZA – “Non potrò, purtroppo, essere presente alle esequie e alle pubbliche manifestazioni di cordoglio che si terranno nei prossimi giorni: poco fa ho ricevuto conferma della mia positività al Covid 19. Lo rendo pubblico com’è giusto che faccia un uomo che riveste funzioni pubbliche”.

Il capogruppo del PD al consiglio regionale, Mimmo Bevacqua con un post pubblicato ieri sera su Facebook ha voluto anche esprimere la sua “emozione e il turbamento alla notizia della morte della Presidente Santelli lasciano ben poco spazio alle parole. Ha combattuto a lungo e fino all’istante estremo contro il peggiore dei nemici. Lo ha fatto senza rinunciare mai al suo desiderio di vita, alla sua passione per la politica, al suo impegno nelle istituzioni. Grande è il dolore per lo spezzarsi prematuro di un’esistenza. La politica ci ha visto sempre in schieramenti contrapposti, l’umanità e il reciproco rispetto non sono mai venuti meno. La comune fede mi consente di salutarne l’ingresso in cielo“.