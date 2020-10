Addio a Jole Santelli, ‘pasionaria’ azzurra e prima donna presidente della Calabria

Era chiamata negli ambienti parlamentari la “pasionaria” azzurra Jole Santelli, prima donna a rivestire la carica di presidente della Regione Calabria, scomparsa nella notte nella sua abitazione a Cosenza

COSENZA – Una carriera politica lunga anni e partita nel 1994. La Governatrice della Calabria, scomparsa nella notte a Cosenza, aveva alle spalle una lunga militanza con Forza Italia di Silvio Berlusconi, partito nel quale era entrata nel 1994. A Berlusconi, era legata da un forte rapporto personale e proprio alla guida della coalizione di centrodestra, nel gennaio scorso era riuscita ad essere eletta quale prima donna presidente della Regione in Calabria.

La sua candidatura era stata proposta da Berlusconi e lei non si tirò indietro nonostante quella patologia, un tumore contro il quale combatteva da anni. Ha affrontato in una regione difficile per quanto concerne l’organizzazione sanitaria, la pandemia nella sua regione. “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, sono in cura al reparto di oncologia di Paola, non voglio neanche però che essa mi perseguiti” aveva detto qualche tempo fa ma senza mai abbassare la guardia o arrendersi. Con coraggio e determinazione arrivò all’elezione.

Al momento di candidarsi, Jole Santelli era alla quinta legislatura in Parlamento. Nel corso della sua carriera ha ricoperto l’incarico di sottosegretario alla Giustizia dal 2001 al 2006 nel secondo e terzo governo Berlusconi, e poi quello di sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali (da maggio a dicembre 2013) nel governo Letta. Da cinque anni, su nomina diretta del leader Silvio Berlusconi, era la coordinatrice di Forza Italia in Calabria. Dal 28 giugno 2016, fino alle dimissioni del 9 dicembre 2019, quando si iniziò parlare della sua candidatura alla guida della Regione, era stata vicesindaco e assessore alla cultura al comune di Cosenza affiancando il sindaco Mario Occhiuto, la cui candidatura era stata bloccata per un veto posto dalla Lega.

Laureata in giurisprudenza, con specializzazione in Diritto e Procedura penale all’Università di Roma La Sapienza, Jole Santelli era nata a Cosenza il 28 dicembre 1968. Il suo esordio in politica risale al 1994 con l’ingresso in Forza Italia. Nel 1996 iniziò a collaborare con l’ufficio legislativo del partito. Eletta per la prima volta nel 2001, prima di essere eletta presidente della Regione rivestiva l’incarico di vice presidente della Commissione parlamentare antimafia.