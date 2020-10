Morta Jole Santelli, il cordoglio della politica “donna coraggiosa, dolore per tutta la Calabria”

Centinaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa della governatrice, morta a soli 51 anni. Il sindaco Occhiuto “addolorato. Una donna incredibile”. Zingaretti “donna tenace e appassionata”. Salvini “Buon viaggio” Jole. Il presidente della Camera Roberto Fico annuncia una commemorazione in Aula.

COSENZA – Una notizia che ha lasciato attonito il mondo politico, non solo calabrese ma di tutta l’Italia. Sono decine i messaggi di cordoglio bipartisan per la morte della Presidente Jole Santelli avvenuta questa notte nella sua casa di Cosenza. Il presidente Roberto Fico ha annunciato che la prossima settimana si terrà una commemorazione in Aula. Dopo il minuto di silenzio, si è levato un applauso unanime dell’assemblea che ha osservato un minuto di silenzio così come nell’aula del Senato. A chiederlo è stata la presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Jole Santelli è stata per tutti noi una grande testimonianza di coraggio”, ha detto Casellati con la voce trattenuta dalla commozione e ha aggiunto: “La Calabria perde una grande guida e un solido punto di riferimento”.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore da parte di tutti i presidenti di Regione da quello della Lombardia Fontana a quello della Puglia Emiliano, dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a quello della Liguria Giovanni Toti. Sgomento e tristezza al gruppo Forza Italia Camera. Lacrime, commozione, sconforto. Fino a qualche mese fa Jole Santelli era deputata azzurra, nel mese di marzo aveva lasciato il mandato parlamentare per andare a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Calabria. Ai vertici del gruppo, Gelmini e Occhiuto, giungono in queste ore telefonate di cordoglio da parte degli altri gruppi e dei vertici delle istituzioni. Tanti deputati azzurri hanno annullato le partecipazioni televisive e radiofoniche, per restare uniti a Montecitorio in questo momento di grande dolore.

Berlusconi: “un vuoto incolmabile nelle nostre anime”

“Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime”. Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi: “Era un’amica sincera, intelligente, leale, era una donna appassionata, una combattente tenace. Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili. Non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza. Come pochi altri – prosegue Berlusconi – aveva saputo mettere nell’impegno politico generosità, intelligenza, cultura, aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al Governo, in Forza Italia, fino all’ultima bella battaglia che l’aveva portata alla Presidenza della sua Regione. Jole rappresentava la speranza del riscatto di una terra che amava appassionatamente, l’idea di un Mezzogiorno che ha in sé stesso la dignità e la forza di essere protagonista del futuro, di guardare all’Europa e al mondo. Ai suoi cari, a tutti coloro che l’hanno conosciuta, stimata, amata voglio esprimere il mio cordoglio più sentito e più profondo. Il loro dolore è anche il mio”.

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, che questa mattina ha confermato la notizia dopo le prime voci circolate sul decesso della governatrice sui è detto “addolorato” “eravamo amici da una vita. Jole è stata il stata il mio vicesindaco, mi è stata sempre vicina, una donna di una forza incredibile, non ho parole”. Nicola Zingaretti“la scomparsa di Jole Santelli ci ha colpito e addolorato. Era una donna tenace e appassionata, che ha combattuto a lungo. Alla sua famiglia e alla comunità che rappresentava, a tutti i suoi concittadini, vanno il nostro pensiero e la vicinanza dei Democratici”. Cordoglio anche dal ministro degli esteri Luigi Di Maio “una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Calabria, ci rattrista profondamente. La mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, a chi l’ha sempre amata e la amerà per sempre”. Il ministro per la Coesione territoriale e il Sud, Peppe Provenzano “Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Sono stati mesi di leale collaborazione istituzionale, pur nella diversità di idee politiche. Una donna forte e generosa. Mancherà”. “Addolora la notizia della scomparsa di Jole Santelli, prima donna presidente della Calabria. Alla sua famiglia, alle persone a lei più care e alla comunità di Forza Italia le mie più sentite condoglianze” ha invece scritto su twitter la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti. “Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole“ ha twittato Matteo Salvini

“Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte“. ha dichiarato Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. Quello per la sua perdita è un dolore che ci accomuna tutti. La dedizione, il coraggio, l’amore per la sua terra, l’avevano portata ad essere la prima donna presidente della Regione Calabria. Mancherà ai suoi cari, mancherà a tutti noi, ma soprattutto mancherà a tutti i calabresi. Addio Jole“. “Profondo cordoglio per la morte di Jole Santelli, una grande e una grande politica che ha interpretato le istanze più profonde della sua terra”.

Così il deputato FDI Federico Mollicone. “Profondo dolore e cordoglio per una donna generosa, una collega di grande valore da sempre stimata da tutti e una amministratrice profondamente legata alla propria terra. Ha lottato come una leonessa senza tirarsi indietro e senza risparmiarsi avendo come unico obiettivo il bene e l’interesse della propria comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza e il commosso abbraccio mio e dei deputati di Fratelli d’Italia” ha scritto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“La notizia della scomparsa di Jole Santelli mi lascia un senso di profondo sconforto. In tutti questi anni in cui ho avuto la fortuna di conoscerla e frequentarla, ho sempre ammirato la sua voglia di combattere per gli ideali in cui credeva. Jole non era soltanto una collega di partito e la Governatrice della Regione Calabria, ma un’amica vera e una persona speciale: una donna eccezionale che ha fatto della passione politica e dell’amore per la sua terra la cifra stilistica della sua vita. Alla famiglia va il mio più sincero e commosso cordoglio”. Questo il commento di Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Partito Popolare Europeo.

Il sottosegretario di Stato ai Beni e alle attività culturali Anna Laura Orrico, cosentina: “Sono enormemente dispiaciuta per questa perdita, una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Rivestire un ruolo istituzionale così alto – dice Orrico- a latitudini particolarmente difficili come quelle della nostra terra non è una cosa semplice. Soprattutto se sei donna, soprattutto se sei la prima donna a farlo. Per questo ho sempre ammirato, e rispettato, il suo coraggio nell’affrontare le difficoltà di un incarico probante, e sfiancante, nonostante le condizioni di salute non fossero delle migliori. Ora è il momento del silenzio che si deve al grave lutto. Il mio pensiero – conclude l’unico esponente calabrese di governo- corre ai familiari ed agli affetti di Jole Santelli. I calabresi, in questa triste occasione tutti uniti, vi sono vicini”.

Roberto Occhiuto, vice presidente vicario del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati la definisce non solo “una collega, ma un’amica sincera per oltre vent’anni, una compagna di battaglie e di impegni concreti per il nostro territorio. Un esempio per tutti noi, di forza, di tenacia, una leonessa che non ha mai smesso di lottare, anche nei momenti più difficili, contro la malattia. Jole ha dedicato la vita alla Calabria, e in questi mesi di presidenza della Regione è riuscita a regalare ai calabresi e al Paese l’immagine di una terra stupenda, pronta alla rinascita, piena di energia e di opportunità. Perdiamo una grande donna, da oggi siamo tutti più poveri. Ciao Jole”.

“Oggi la Calabria ha perso una vera leader, una donna che, passo dopo passo, stava rivoluzionando l’intera regione. Mi piaceva tutto quello che stava facendo, ma proprio tutto. E lo faceva a una velocità vertiginosa, si faceva davvero fatica a starle dietro. È stata come una cometa, che ha illuminato per poco tempo il nostro cielo buio”. Lo afferma l’assessore regionale calabrese e astrofisica Sandra Savaglio: “Ci aveva fatto capire – aggiunge Savaglio – che era lecito sognare, puntare in alto. Invece se n’è andata all’improvviso, proprio come fanno le comete. Era la persona che questa regione aspettava da tempo, una visionaria. E ora siamo orfani, Jole ci ha lasciati soli. È un giorno triste per tutti”.

Anche la società del Cosenza calcio ha espresso tristezza per la “prematura scomparsa del presidente della Regione, Jole Santelli: è stata una donna forte, coraggiosa e di grande tenacia. Per la Calabria oggi è un giorno di lutto e di dolore. La squadra del Cosenza e l’intera società rossoblù si stringono intorno ai familiari e ai suoi cari con un sentimento di commozione e sincera vicinanza”.