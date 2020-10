Superati gli 800 positivi in Calabria. Da ieri nuova impennata (+60), 11 nel cosentino

Tornano a salire i contagi in Calabria dove si contano 60 nuovi positivi con quasi 2.500 tamponi. Ancora una volta il maggior numero di casi arriva dal reggino mentre in provincia di Cosenza si contano 11 contagi, 7 nel distretto di Cosenza e 4 nel Tirreno



.

COSENZA – Dopo il leggero calo di ieri tornano a risalire i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria mentre in Italia sono stati ampiamente superati i 7.000 nuovi casi. Nella nostra regione, nelle ultime 24 ore, si registrano 60 nuovi positivi (ieri erano stati 48, due giorni fa 53) che portano il totale dei casi da inizio pandemia, comprese le vittime e i guariti, a 2.448. Relativamente ai nuovi contagi di oggi riportati nel consueto bollettino del dipartimento Salute della Regione, è sempre la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior numeri di contagi con ben 39 contagi seguita da quella di Cosenza con 11 nuovi positivi di cui 7 sono riconducibili a focolai noti nell’area cosentina e 4 dal Tirreno. Altri 9 contagi sono stati registrati nel catanzarese, uno nel vibonese e nessuno invece in provincia di Crotone. Rispetto a ieri cresce ancora il numero di tamponi effettuati: sono stati analizzati 2.435 tamponi in più (ieri erano stati 2.383 ) che portano il totale dei test a 226.572.

In Italia oltre 7mila nuovi positivi e 400 nuovi ricoveri

Record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 7.332 nuovi casi che portano il totale a 372.799. Il dato più alto prima di oggi dall’inizio dell’emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono appena 26.336 mentre ieri ne sono stati fatti 152.196 test, il record dall’inizio dell’emergenza. Sono 43 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Italia, due più di ieri che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 36.289. Cresce anche il numero degli attualmente positivi: secondo i dati del ministero della Salute ad oggi sono 92.445, con un incremento rispetto a martedì di 5.252. Di questi, 5.470 sono ricoverati nei reparti ordinari, 394 in più nelle ultime 24 ore, 539 sono in terapia intensiva, con un incremento di 25 rispetto a ieri, e 86.436 sono in isolamento domiciliare (+4.833). Meno evidente la crescita dei dimessi e dei guariti: sono 2.037 in un giorno che portano il totale a 244.065

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sono 846 le persone positive al virus, 48 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 104 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 12 guariti in più che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.498. Sale da ieri il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 45 in totale, due in più. Di queste 18 sono a Catanzaro (di cui uno in terapia intensiva), 9 all’Annunziata di Cosenza e 18 al GOM di Reggio Calabria. Infine sono 801 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 46 in più rispetto a ieri. Di questi 212 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 905.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 92 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 74 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 297 (263 guariti, 34 deceduti)

Cosenza

Cosenza: CASI ATTIVI 155 (9 in reparto; 146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 566 (530 guariti, 36 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 353 (18 in reparto; 335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 379 (358 guariti, 21 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 7 (7 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146 (140 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 27 (27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 102 (96 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 212 (212 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112 (111 guariti, 1 deceduto)