Concorso Agenzia delle Dogane 2020, 1.266 posti a tempo indeterminato in tutta Italia

Indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di varie figure professionali in tutta Italia all’Agenzia delle Dogane. In particolare 766 posti di funzionari saranno riservati ai laureati e 460 posti di assistenti amministrativi per diplomati

.

COSENZA – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1226 figure professionali. L’ente pubblico che gestisce il sistema doganale italiano, ha pubblicato due distinti bandi di concorso per assumere 766 Funzionari (laureati) e 460 Amministrativi (diplomati) con contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Tutti gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 5 Novembre 2020.

Domande di partecipazione

Le domande di ammissione ai concorsi Agenzia delle Dogane per 1226 assunzioni devono essere presentate entro e non oltre il 5 Novembre 2020, esclusivamente in formato digitale raggiungibile da questa pagina, cliccando sul bando di proprio interesse e seguendo le indicazioni per la compilazione del form di domanda. I candidati devono utilizzare per l’accesso alla procedura telematica di iscrizione ai rispettivi concorsi una delle seguenti modalità:

tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Alle domande di partecipazione ai concorsi dovrà essere allegata copia del versamento della tassa di concorso.

Il bando per i laureati (766 posti di Funzionari)

QUI IL BANDO sul Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 766 unità di personale, di terza area, fascia retributiva F1 – 8 riservate alla Provincia autonoma di Bolzano – a tempo pieno e indeterminato, di cui 456 da inquadrare nel profilo professionale di funzionario doganale, 160 nel profilo professionale di ingegnere e 150 nel profilo professionale di chimico, presso gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I posti sono ripartiti secondo i seguenti codici identificativi e per ciascun ambito sono riportati i requisiti di accesso nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la descrizione delle principali funzioni associate, fermo restando l’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni degli agenti/ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria individuate in capo al personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

In particolare i posti saranno così suddivisi:

– 100 posti di funzionario doganale – settore amministrativo/contabile (ADM/FAMM)

Figura professionale deputata a svolgere, prevalentemente nelle strutture territoriali, attività ispettive di accertamento, verifica e controllo, finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli illeciti di natura tributaria ed extra tributaria. Titolo di studio: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); oppure diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o laurea specialistica o magistrale equiparata.

– 50 posti di funzionario doganale – settore giuridico (ADM/LEG)

Figura professionale dotata di spiccate competenze giuridiche, coadiuva – nell’ambito delle linee di indirizzo dettate dall’Agenzia – i processi decisionali e gestionali di natura giuridica e normativa, svolgendo, altresì, attività concernenti la identificazione, valutazione e gestione dei rischi derivanti dall’attività istituzionale dell’Agenzia. Cura l’istruttoria e la gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario e in materia di lavoro, provvedendo direttamente alla rappresentanza e alla difesa dell’Agenzia nelle sedi giudiziali e stragiudiziali nei casi consentiti dalla normativa vigente; svolge attività di studio, ricerca e analisi nei settori di competenza dell’Agenzia oltre che in materia di concorsi, appalti e procedure di acquisizione di beni e servizi. Potrà altresì essere incaricato di effettuare, a supporto dell’attività regolatoria dell’Agenzia, analisi d’impatto della regolamentazione- Titolo di studio: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) oppure diploma di laurea in Giurisprudenza o laurea specialistica o magistrale equiparata.

– 70 posti di funzionario doganale – settore relazioni internazionali (ADM/FRI)

Figura professionale in grado di operare a contatto con le Istituzioni italiane, dell’Unione Europea e delle Organizzazioni internazionali, dotata di ottime capacità linguistiche e deputata ad analizzare, interpretare e gestire le dinamiche politiche e sociali, sia sul fronte interno sia su quello internazionale; svolge, nell’ambito delle competenze e delle linee di indirizzo dettate dall’Agenzia, attività di rappresentanza, comunicazione e, più in generale, cooperazione tra gli Stati e tra gli altri soggetti internazionali; rappresenta l’Agenzia in organi collegiali, commissioni, nonché in congressi e in convegni, in Italia e all’estero ed è chiamata a svolgere le proprie funzioni all’estero per conto dell’Agenzia, anche per periodi di tempo continuativi. Titolo di studio: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici; Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione ; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33) o diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche, Scienze internazionali e diplomatiche, Economia e commercio o laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea. Requisiti specifici: la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera, a scelta del candidato tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e russo da indicare nella domanda di partecipazione.

– 80 posti di funzionario doganale – settore economico finanziario (ADM/AEF)

Figura professionale esperta nell’analisi e nell’interpretazione dei dati economici e finanziari in grado di studiare e analizzare l’andamento dei mercati nazionali e internazionali; fornisce le proprie elaborazioni con riguardo agli scenari attuali e futuri nel mondo economico e finanziario, presidiando a tal fine tutte le attività di competenza dell’Agenzia, contribuendo alle attività di aggiornamento della legislazione fiscale, tributaria, doganale e dei giochi, nazionale e internazionale. Potrà essere impiegato anche nelle attività di accertamento e verifica nei settori di competenza dell’Agenzia e per effettuare analisi di bilancio e di solvibilità patrimoniale dei soggetti controllati dall’Agenzia anche al fine di stabilirne l’affidabilità e selezionarli in base alle loro qualità. Potrà altresì essere incaricato di effettuare, a supporto dell’attività regolatoria dell’Agenzia, analisi d’impatto della regolamentazione. Titolo di studio: laurea triennale in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33) oppure diploma di laurea in Economia e Commercio o laurea specialistica o magistrale equiparata.

– 70 posti di funzionario doganale – settore statistico/matematico (ADM/AQ);

Figura professionale dotata di elevate conoscenze matematico-statistiche-informatiche, in grado di elaborare e analizzare le informazioni insite nei dati che costituiscono il patrimonio informativo dell’Agenzia e di sviluppare modelli matematici, statistici ed econometrici atti a supportare i processi e l’organizzazione dell’Agenzia, anche al fine di contribuire alla definizione delle linee strategiche di intervento relative alle funzioni istituzionali dell’amministrazione. Contribuisce, altresì, alle attività di accertamento, verifica e controllo nei settori di competenza dell’Agenzia. Titolo di studio: laurea triennale Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche; Scienze matematiche; Statistica; Scienze e tecnologie fisiche; Scienze e tecnologie informatiche; Ingegneria dell’informazione oppure diploma di laurea in Economia e Commercio, Statistica, Ingegneria informatica, Fisica, Matematica o Informatica o laurea specialistica o magistrale equiparata.

– 86 posti di funzionario doganale – settore informatico (ADM/INF)

Figura professionale dotata di specifiche competenze in materia informatica in grado di curare progetti ICT complessi sia in qualità di project manager (anche agile) sia come esperto ICT in ambito architetturale. Provvede alla progettazione, realizzazione e sviluppo delle tecnologie e del sistema informativo dell’Agenzia. Conosce le reti LAN/WAN e i sistemi operativi anche sotto il profilo della sicurezza informatica. Può, altresì, partecipare allo di sviluppo di applicativi, di basi dati e del portale dell’Agenzia. Contribuisce, sotto il profilo informatico, alle attività per i controlli doganali, la lotta alla contraffazione, il presidio del settore dei giochi, dei tabacchi e delle accise. Analizza e riscrive i processi in ogni ambito semplificandoli in ottica di digitalizzazione. Titolo di studio: laurea triennale Ingegneria dell’informazione; Ingegneria industriale; Scienze e tecnologie informatiche; Scienze e tecnologie fisiche; Scienze matematiche o diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Informatica, Fisica o Matematica o laurea specialistica o magistrale equiparata.

– 147 posti di ingegnere (ADM/ING)

Figura professionale dotata di elevate competenze tecniche, contribuisce alla soluzione e/o all’approfondimento di problematiche fiscali connesse alle attività istituzionali dell’Agenzia; assicura in funzione della propria specifica professionalità, l’osservanza delle norme tecniche generali e delle disposizioni tecnico-fiscali previste dalla specifica normativa di settore, ai fini della corretta valutazione degli assetti dei luoghi degli impianti, delle attrezzature e delle procedure operative tese alla prevenzione delle frodi, all’accertamento d’imposta e ai controlli nei diversi settori impositivi; svolge le fasi istruttorie propedeutiche agli accertamenti tecnico-fiscali preventivi al rilascio di autorizzazioni; svolge compiti tecnici di natura extra tributaria a supporto delle attività dell’Agenzia; svolge attività di studio, ricerca e analisi negli ambiti di competenza dell’Agenzia, offrendo il proprio contributo alla progettazione, realizzazione e sviluppo delle tecnologie utilizzate per i controlli doganali, la lotta alla contraffazione e il presidio del settore dei giochi e dei tabacchi. Requisiti Specifici: Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo degli ingegneri sezione A o B.

– 13 posti di ingegnere/architetto (ADM/ING-ARC)

Figura professionale dotata di elevate competenze tecniche, deputata a coadiuvare l’Agenzia nella pianificazione degli interventi di manutenzione delle proprie infrastrutture, contribuisce allo svolgimento delle funzioni tecniche di cui alla normativa degli appalti e per le stesse assicura il necessario supporto e il coordinamento alle strutture territoriali. Monitora e verifica i rischi relativi alla sicurezza del patrimonio aziendale, delle persone e delle cose, anche nei luoghi ad accesso pubblico, definendo e coordinando l’implementazione delle relative misure di mitigazione degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Effettua analisi e verifiche sulla conformità delle sedi dell’Agenzia agli standard tecnico-strutturali, anche con riferimento alla normativa sulla vulnerabilità sismica e a quanto definito dalle norme in materia di sicurezza. Provvede al coordinamento, monitoraggio e supporto degli uffici territoriali per gli aspetti connessi alla gestione e manutenzione degli immobili in uso. Coadiuva le politiche di acquisizione degli immobili in uso agli uffici dell’Agenzia sul territorio nazionale, monitorando e garantendo l’attuazione delle disposizioni vigenti. Cura la realizzazione per il datore di lavoro degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Contribuisce, altresì, alle attività di accertamento, verifica e controllo nei settori di competenza dell’Agenzia. Requisiti Specifici: abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’Ordine degli ingegneri, sezione A o B, nel settore denominato “civile e ambientale” oppure abilitazione all’esercizio della professione di architetto e iscrizione all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sezione A o B, nel settore denominato “architettura”.

– 150 posti di chimico (ADM/CH)

Figura professionale dotata di elevate competenze tecniche, effettua analisi chimiche, anche con metodi innovativi, provvedendo alla relativa certificazione, ai fini dell’accertamento analitico delle caratteristiche peculiari dei prodotti, della relativa classificazione doganale e assoggettamento fiscale; partecipa, in funzione della propria specifica professionalità, alle attività di accertamento, verifica e controllo, finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli illeciti di natura tributaria e extra tributaria, in particolare ai fini della tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza, anche svolgendo attività analitiche speciali (ad esempio o.g.m., droghe, gemmologia); offre il proprio contributo ai fini della formulazione di pareri tecnici; partecipa ad attività di studio, ricerca e sperimentazione; rappresenta l’Agenzia in organi collegiali, commissioni, nonché in congressi e in convegni, in ambito nazionale e internazionale.