Omessa profilassi sanitaria. Sotto sequestrato un intero allevamento di 25 cavalli

Il titolare dell’allevamento equino, aveva omesso di identificare i capi e di attuare la profilassi sanitaria contro l’anemia infettiva.

.

CATANZARO – I Carabinieri del NAS di Catanzaro hanno sequestrato un intero allevamento di equini situato in un comune della provincia e costituito da 25 cavalli, attivato in assenza di registrazione al competente Servizio veterinario. I carabinieri, durante l’attività ispettiva, hanno accertato come il titolare aveva omesso di identificare i capi e di attuare la profilassi sanitaria contro l’anemia infettiva. Per questo è stato deciso di sottoporre a sequestro l’interno allevamento di cavalli che ammonta ad una cifra di circa 100.000 euro. Inoltre l’azienda è stata segnalata all’Autorità sanitaria e amministrativa.