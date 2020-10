Scendono i nuovi contagi in Calabria (+35). Nel cosentino da ieri altri 10 positivi

Scende rispetto a ieri il dato sui nuovi contagi in Calabria dove si registrano 35 nuovi positivi a fronte di 1.661 tamponi analizzati. In provincia di Cosenza sono 10 i contagi accertati nelle ultime 24 ore



COSENZA – Scende rispetto al picco registrato ieri il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi positivi (ieri erano stati 68, due giorni fa 48) che portano il totale dei casi da inizio pandemia, comprese le vittime e i guariti a 2.291. Relativamente ai nuovi contagi di oggi è sempre la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior numeri di contagi con 20 positivi in più, seguita dalla provincia di Cosenza che fa registrare un incremento di 10 nuovi casi di cui 7 riconducibili a focolai noti, uno da rientro e due con indagine epidemiologica in corso. Altri 5 contagi sono stati accertati nel catanzarese, nessuno invece in provincia di Crotone e di Vibo Valentia. Rispetto a ieri scende il numero di tamponi effettuati: sono stati analizzati 1.661 tamponi in più (ieri erano stati 2.106) che portano il totale dei test a 220.052.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sono 730 le persone positive, 34 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 103 mentre nelle ultime 24 ore si registra una persona guarita che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.458. Resta stabile da ieriil numero di persone ricoverate in ospedale: sono 41 in totale. Di queste 18 sono a Catanzaro (di cui uno in terapia intensiva), 10 all’Annunziata di Cosenza, 12 al GOM di Reggio Calabria e 2 allo Jazzolino di Vibo Valentia. Infine sono 668 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 14in più rispetto a ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 404.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 88 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 278 (245 guariti, 33 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 151 (10 in reparto; 141 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 553 (517 guariti, 36 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 268 (12 in reparto; 256 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 373 (352 guariti, 21 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 7 (7 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146 (140 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 29 (2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99 (93 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 187 (187 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112 (111 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.