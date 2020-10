Strani movimenti vicino la sua casa, pusher trovato con cocaina ed eroina

Proprio il via vai di persone intorno all’abitazione dell’uomo, un pregiudicato ha attirato l’attezione della Polizia

CROTONE – Troppe persone gravitavano nei pressi dell’abitazione dell’uomo, un 35enne pregiudicato, P.F.. I polizioti hanno così deciso di intervenire e dopo averlo messo alla strette è stato lo stesso 35enne a consegnare agli agenti la droga, contenuta in alcuni involucri di cellophane: 45 grammi di eroina e altri 34 di cocaina, ma anche ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La droga sequestrata del valore di circa cinquemila euro era in parte già divisa in dosi e quindi pronta per essere venduta. Il 35enne è accusato ora di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.