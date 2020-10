A bordo di una moto senza targa con 122 piante di marijuana. Arrestati due giovani

I due, a bordo di una moto senza targa, trovati in possesso di due grandi buste di plastica con all’interno 122 piante di canapa indica.

BENESTARE (RC) – I carabinieri della Stazione di Careri, unitamente ai militari del N.O.R.-Sezione Radiomobile della Compagnia di Locri, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, due giovani di Benestare, un 24enne e un 21enne. I due giovani, intenti a percorre una strada interpoderale di contrada Belloro di Benestare, a bordo di un motociclo privo di targa, hanno insospettito i militari operanti che,dopo un breve inseguimento, hanno successivamente bloccatola moto e identificato i due giovani trovati in possesso di due grandi buste di plastica con all’interno 122 piante di canapa indica. Lo stupefacente, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato un provento illecito di decine di migliaia di euro, è stato distrutto previo campionamento necessario per le relative analisi chimiche. I due giovani, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.