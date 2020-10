Tragico incidente sulla Statale 106. Travolto e ucciso un ciclista

A perdere la vita un 70enne. Dopo uno scontro avvenuto tra la sua bici e una vettura, l’uomo è stato travolto da una seconda vettura che sopraggiungeva

.

BOTRICELLO (CZ) – Un 70enne, Luigi Ferragina, è morto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla Statale 106 tra i comuni di Botricello a Cropani. Per cause ancora in corso di accertamento, la bici sulla quale si trovava l’uomo sarebbe stata urtata accidentalmente da un’auto, una Lancia Y guidata da una donna. A seguito dell’urto l’uomo avrebbe perso il controllo della sua bici e poco dopo sarebbe stato travolto da una seconda vettura, una Volkswagen Passat guidata da un uomo. Immediati i soccorsi del 118 arrivati con due mezzi, ma purtroppo per il 70enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo, rimasto intrappolato sotto l’auto, è morto sul colpo. La Statale 106 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, una squadra dei vigili del fuoco, personale Anas e i carabinieri della compagnia di Sellia Marina per i rilievi.