Coronavirus, nuovo picco di casi in Calabria: altri 42 positivi e una vittima

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 1 a Cosenza; 2 a Catanzaro; 1 a Crotone; 1 a Vibo Valentia e 37 a Reggio Calabria di cui tre migranti. Si conta anche una nuova vittima nel reggino

CATANZARO – Nuovo picco di contagi nella nostra Regione: altri 42 casi (39 corregionali e 3 di altri territori), in ognuna delle province calabresi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono in totale 2.188 (+42 rispetto a ieri), quelle negative 214.097. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 1 a Cosenza; 2 a Catanzaro; 1 a Crotone; 1 a Vibo Valentia e 37 a Reggio Calabria di cui tre migranti. Sale dunque a 638 (+35 rispetto a ieri) quelli attualmente attivi, ovvero ancora contagiati.

Aumenta anche il triste bilancio dei decessi: una nuova vittima nel reggino. Arriva perciò a 103 il totale dei morti per Covid in Calabria. Ad oggi sono stati sottoposti a test 216.285 soggetti per un totale di 218.391 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 2.157. Aumentano anche le guarigioni, oggi se ne aggiungono altre 6: 5 nel catanzarese e 1 nel cosentino. Fin ad oggi sono stati 1.336 i pazienti che hanno sconfitto il virus. Restano ancora ricoverate 43 persone (+3 da ieri), una sola nella terapia intensiva di Catanzaro; mentre sono 408 (+29 da ieri) quelle che si trovano in isolamento domiciliare.



Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

• Catanzaro: CASI ATTIVI 78 (14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 63 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 278 (245 guariti, 33 deceduti).

• Cosenza: CASI ATTIVI 142 (10 in reparto; 132 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 544 (508 guariti, 36 deceduti).

• Reggio Calabria: CASI ATTIVI 195 (13 in reparto; 182 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 372 (351 guariti, 21 deceduti).

• Crotone: CASI ATTIVI 6 (6 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146 (140 guariti, 6 deceduti).

• Vibo Valentia: CASI ATTIVI 30 (5 in reparto; 25 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 98 (92 guariti, 6 deceduti).

• Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 187 (187 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112 (111 guariti, 1 deceduto).