Rapina da 17mila euro ad una tabaccheria, arrestati i complici degli autori

Due persone erano state già arrestate in flagranza nell’ottobre 2019. Dopo un anno dalla rapina sono stati arrestati anche i complici

REGGIO CALABRIA – Non avrebbero agito da soli i due soggetti arrestati subito dopo il colpo da 17 mila euro compiuto il 14 ottobre 2019 ai danni di un dipendente di una tabaccheria. Dopo quasi un anno la Squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato i complici di Consolato Vitetta 33 anni, e Antonio Scaramozzino di 27, presi in flagranza dopo il colpo e attualmente detenuti. La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Oberto Alessandro Mirandoli, di 34 anni, e Marcello Passalacqua, trentenne, ritenuti responsabili di rapina aggravata.

La mattina del 14 ottobre dello scorso anno, il dipendente del bar tabacchi comunicò alla sala operativa della Questura di essere stato vittima di una rapina a mano armata nel corso della quale i malviventi gli avevano sottratto un borsello contenente documentazione bancaria e l’incasso dell’esercizio commerciale che doveva versare in banca, pari a circa 17mila euro.

Dalle indagini successive all’arresto di Vitetta e Scaramozzino è poi emerso che i due, non avevano agito da soli. Scaramozzino, infatti, assieme a Mirandoli aveva effettuato un sopralluogo dentro e fuori i locali prima che i soldi venissero presi in consegna dal malcapitato il quale, salito a bordo della propria autovettura, venne bloccato da una macchina e da uno scooter con due persone travisate con caschi da motociclista, uno dei quali, il conducente, identificato in Marcello Passalacqua.

Mentre quest’ultimo era alla guida del mezzo a due ruote, l’altro sceso dallo scooter, sotto la minaccia di un’arma, s’impossessò del borsello con il denaro, per poi dileguarsi per le vie circostanti. Grazie alla conoscenza del territorio e ai filmati della videosorveglianza, gli investigatori della squadra mobile sono in seguito riusciti a individuare l’autovettura utilizzata dai rapinatori per bloccare la vittima, con a bordo Vitetta e Scaramozzino. All’interno del mezzo, sottoposto a perquisizione, c’rano parte del denaro e la documentazione bancaria. Oggi si è riusciti a risalire al resto della banda composta anche da Mirandoli e Passalacqua.