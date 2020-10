Firma per far rispettare l’ambiente ma poi abbandona rifiuti, sanzionato

Di pessimi esempi è pieno il mondo. Aveva firmato una petizione per denunciare i rifiuti abbandonati ma poi è stato sorpreso mentre scaricava e abbandonava spazzatura

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Aveva inviato al Comune di Isola Capo Rizzuto una petizione per denunciare il fenomeno dell’immondizia abbandonata abusivamente in contrada Mazzotta e la carenza di controlli della polizia locale, ma ieri l’uomo, un 59enne, è stato sorpreso prorpio dagli agenti della squadra amministrativa della Polizia locale mentre a scaricava spazzatura in modo illegale nella stessa area.

I vigili, dopo aver individuato l’uomo attraverso le fototrappole, gli hanno contestato una sanzione amministrativa di 600 euro per violazione del decreto 15/2006 ed una di 500 per violazione dell’ordinanza sindacale in materia di ambiente. Nel complesso 1.100 euro di multa.

“Dobbiamo tutti prendere atto che la tutela del bene pubblico e del decoro urbano – ha dichiarato il comandante della Polizia locale, Francesco Iorno – non può prescindere dal senso di responsabilità e dal dovere civico che ogni cittadino deve assumere, perché non esistono enti pubblici in grado di garantire controlli in ogni angolo del territorio ed in tutte le ore”.