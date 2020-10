Gli asportano il rene sano, anziano in aula: “il medico scoppiò a piangere per quanto accaduto”

“La mia vita non è più la stessa, ho già dovuto subire quattro interventi chirurgici dopo quel terribile giorno”. All’anziano venne asportato il rene sano anzichè quello malato

MILANO – Si è sfogato così oggi in aula a Milano, Giuseppe Calabrò, 87 anni, ex insegnante e ‘vittima’ di un grave errore medico. All’uomo nel 2017 gli venne asportato il rene sinistro sano, al posto di quello destro malato. L’intervento venne eseguito al Fatebenefratelli di Milano. L’anziano, che si trova in precarie condizioni di salute, si è recato a Milano da Reggio Calabria nel capoluogo lombardo per testimoniare in qualità di parte civile nel processo a carico di due medici.

Processo che è iniziato circa un anno fa ma è stato rinviato per diversi mesi fino a oggi a causa dell’emergenza Covid. Calabrò, assistito dall’avvocato Fortunato Renato Russo, ha raccontato al giudice della quinta sezione penale di essersi reso conto del madornale errore medico poco dopo essersi svegliato dall’intervento chirurgico: “Ho visto che la ferita era sul fianco opposto rispetto a quello in cui sarei dovuto essere operato. Quando mio figlio ha chiesto spiegazioni al medico, lui è scoppiato a piangere dalla disperazione per quanto accaduto”. L‘udienza è stata rinviata al 3 dicembre per l’interrogatorio degli imputati. Le conclusioni delle parti, sono state fissate per il prossimo 21 dicembre e quel giorno potrebbe arrivare la sentenza.