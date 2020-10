Coronavirus, risalgono i positivi in Calabria: 21 nuovi casi

Ieri erano 16 mentre oggi il numero di persone risultate positive al Covid 19 è di 21 che portano il totale di contagiati da inizio pandemia a 2.146

CATANZARO – Tornano a salire in Calabria, i contagi e il numero di persone positive al coronavirus. Il bollettino regionale di oggi relativo alle ultime 24 ore, fa registrare 21 nuovi casi rispetto ai 16 di ieri. Numero che porta il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 2.146 a fronte di 214.128 tamponi processati. Di questi 211.982 sono risultati negativi.

I casi confermati di oggi – secondo quanto riferito dal bollettino della Regione – sono così suddivisi: due a Cosenza, di cui uno da rientro; 15 a Reggio Calabria di cui due migranti e poi rispettivamente 2 a Catanzaro e due nel territorio di Crotone.

I positivi attuali sono così distribuiti:

Catanzaro – 81 casi attivi con 13 persone in ospedale, una in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare;

Cosenza – 142 casi attivi dei quali 9 sono ricoverate in reparto e 133 sono in isolamento domiciliare;

Reggio Calabria – 162 casi attivi dei quali 12 in reparto e 150 in isolamento domiciliare;

Crotone – 5 casi attivi e sono tutti in isolamento domiciliare;

Vibo Valentia – 29 casi attivi di cui 5 persone in ospedale e 24 in isolamento domiciliare.

Preoccupano i numeri in Italia

Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute. Con 4.458 casi in più di contagi covid in un giorno l’Italia è tornata al livello dei picchi di aprile: il 3 aprile, infatti i casi furono 4,584, il giorno dopo arrivarono al top del mese con 4.805 per poi scendere progressivamente ma con il picco del 12 aprile con 4.694 contagi. Va sottolineato, però, che ad aprile i decessi giornalieri erano ancora centinaia: il 4 aprile, ad esempio, furono 681.