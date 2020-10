Coronavirus, positivo un dipendente del Consiglio regionale Calabria. Chiusi uffici Risorse umane

Il dipendente non lamenta sintomi evidenti ed è in isolamento domiciliare. Dopo la scoperta del caso, al Consiglio regionale è subito scattato il piano di sicurezza

REGGIO CALABRIA – Un caso di contagio da Covid-19 è stato scoperto nel Consiglio regionale della Calabria. Si tratta di un dipendente del settore “Risorse umane” che è stato posto in quarantena. Il dipendente non lamenta sintomi evidenti ed è in isolamento domiciliare. Dopo la scoperta del caso, al Consiglio regionale è subito scattato il piano di sicurezza. L’ufficio “Risorse umane”, su disposizione del Segretario generale del Consiglio, Stefania Lauria, stato chiuso e sottoposto a sanificazione. Per tutto il personale, inoltre, è stato disposto il tampone. Si sta cercando, inoltre, di ricostruire i contatti che il dipendente contagiato ha avuto con altri impiegati del Consiglio regionale.