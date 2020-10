Coronavirus, altri 16 casi in Calabria. Si contano anche 10 guariti

Altri 12 casi nel reggino, 2 nel catanzarese, 1 nel cosentino (da screening per partenza all’estero) e 1 nel crotonese

CATANZARO – Altri 16 casi di positività (tutti corregionali), fanno crescere il bilancio dei contagiati di Covid nella nostra Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 12 casi nel reggino, 2 nel catanzarese, 1 nel cosentino (da screening per partenza all’estero) e 1 nel crotonese. Si arriva dunque ad un totale di 2.125 persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia, comprese 294 (come ieri) quelle provenienti da altre regioni o da altri Stati esteri e 591 (+6 rispetto a ieri) attualmente attive, ovvero ad oggi ancora contagiate.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 212.223 tamponi. Quelle risultati negativi sono 210.098, mentre sono 2.001 quelli processati nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero dei guariti: altre 10 persone hanno sconfitto il virus, 7 nel catanzarese, 2 nel cosentino e 1 nel crotonese. Sale quindi a 1.321 il totale delle guarigioni. Restano ricoverati nei nosocomi calabresi 38 degenti (-1 da ieri), uno nella terapia intensiva a Catanzaro, mentre in 371 (+7 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare. Stabile, dopo il decesso di ieri, il numero delle vittime a 102.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 69 in isolamento domiciliare; 236 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 9 in reparto; 133 in isolamento domiciliare; 505 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 9 in reparto; 141 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 20 deceduti.

– Crotone: 5 in isolamento domiciliare; 138 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 294 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione).